Nowe obostrzenia. Członek rady przy premierze Morawieckim zabrał głos

Trwa trzecia fala epidemii koronawirusa. Rząd zdecydował się na przedłużenie obowiązujących restrykcji do 25 kwietnia. O tym, jak wygląda udzielanie rekomendacji dotyczących obostrzeń powiedział w dzisiejszym programie "Newsroom" WP prof. Miłosz Parczewski, członek Rady Medycznej ds. epidemii COVID-19. - Trzeba pamiętać, że my doradzamy na miękko i to wypadkowa wielu różnych opinii, natomiast patrzymy na wskaźniki z tygodnia. Dziś pierwszy dzień, w którym jesteśmy bardziej uspokojeni. Widzimy, że liczba przypadków spadła w tej drugiej połowie tygodnia, kiedy ludzie się testują, nie mamy do czynienia z efektem weekendu, a od świąt minął już ponad tydzień. Jednak to dopiero pierwszy spokojniejszy dzień. Nie podejmujemy decyzji i nie dajemy rad (…) na podstawie jednego dnia. Obserwujemy trend tygodniowy i nie pozwala nam on jeszcze na otwarcie - powiedział. Jego zdaniem, pierwszych rekomendacji Rady Medycznej możemy spodziewać się w przyszłym tygodniu.

