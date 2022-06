Nowe nagranie z ataku na "Amstor". "Wyobraź sobie, że chwytasz dziecko i biegniesz"

Liczne eksplozje sprawiają, że przerażeni spacerowicze rzucają się do ucieczki. Wielu z nich pada na ziemię. Jeden z przechodniów w pierwszej chwili wskakuje do jeziora, znajdującego się w centrum parku. Spacerujący z dzieckiem mieszkaniec Krzemieńczuka w ostatniej chwili bierze je na ręce i ucieka, by schować się za pobliskim drzewem. Po chwili dołącza do nich także uciekająca kobieta.