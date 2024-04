Nowe nagranie z ataku Iranu. Moment wymiany ognia w powietrzu

Potężna skala ataku Iranu na Izrael. Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje napięta, po tym jak w nocy z soboty na niedzielę Iran wystrzelił w kierunku Izraela łącznie ok. 300 dronów i pocisków rakietowych, w tym kilkanaście rakiet balistycznych. Agencja AP udostępniła najnowsze nagranie Sił Zbrojnych Izraela, na którym widać moment zestrzelenia kilku pocisków, a także uzbrojonych bezzałogowców. Co więcej, Amerykanie pokazali też nagrania z irańskich mediów. Widać na nich moment wystrzelenia rakiet czy szczątki pocisku balistycznego, który po strąceniu przez izraelskie wojsko spadł na jedną z wiosek w półautonomicznym kurdyjskim regionie Irbil. Według informacji przekazanych w niedzielę przez IDF, 99 proc. pocisków zostało przechwyconych przez obronę przeciwlotniczą. W ochronie izraelskiego nieba pomagały m.in. siły USA, Wielkiej Brytanii czy Francji. Po ataku na Izrael tysiące ludzi wyszły na ulice największych miast Iranu. Na Placu Palestyny w Teheranie wznoszono hasła "śmierć Izraelowi" i "śmierć Ameryce". Manifestanci mieli ze sobą flagi Iranu i libańskiego Hezbollahu, wspieranego przez to państwo. Izrael nie odpowiedział jeszcze na zmasowany atak Iranu.