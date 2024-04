Nowe informacje w sprawie zamordowanej Lizy. "W najbliższy czwartek"

Prokuratura zmieni dotychczasowy zarzut usiłowania zabójstwa na zabójstwo. Dorian S. zostanie ponownie przesłuchany, będzie mógł złożyć wyjaśnienia, po czym wróci do aresztu poza Warszawą. Jak udało nam się ustalić, Dorian S. przebywa w areszcie we Włocławku. Stamtąd zostanie pod konwojem przetransportowany do Warszawy do prokuratury.