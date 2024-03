Dwa oblicza Doriana S. "Był dziwny"

To, co stało się w nocy 25 lutego przy ulicy Żurawiej w Warszawie, zmroziło całą Polskę. Na wracającą do domu po spotkaniu ze znajomymi 25-letnią Lizę napadł Dorian S. 23-latek przyłożył kobiecie nóż do szyi, a następnie, dusząc, zaciągnął do pobliskiej bramy. Tam ją zgwałcił. Kobieta została odnaleziona nad ranem przez dozorcę. Była naga i nieprzytomna. W ciężkim stanie trafiła do szpitala, gdzie w piątek 1 marca zmarła.