"Zabiły ją przemoc i obojętność". Przeszli w porażającej ciszy. Dla Lizy

- Przyszłam tu po to, by nie zapomniano o Lizie. Przyszłam, bo to mogła być każda z nas. Każda, która wraca wieczorem z zabawy, która wraca od plotek z przyjaciółkami czy po prostu chciała przejść się wieczorem po mieście. To mogła być każda z nas - mówi Klaudia, która przyszła wraz ze swoim chłopakiem. W rękach ma świeże kwiaty i kartonik z napisem: "stop przemocy".