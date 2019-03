Nowe informacje o stanie zdrowia Kornela Morawieckiego. Polityk zabrał głos

Ojciec premiera jest po operacji wycięcia raka trzustki. O swoim stanie zdrowia opowiedział "Super Expressowi". Przyznał, że czuje się lepiej, ale czeka go chemioterapia. - Lekarze musieli sprawdzić, czy moje serce to wytrzyma - mówi.

- Niedawno byłem w Szpitalu Wojskowym we Wrocławiu. Miałem szczegółowe badania co do tego, czy serce wytrzyma chemię, czy się nadaję do tego, bo to dość inwazyjne działania. Ale wszystko idzie w dobrym kierunku i ta chemia najpewniej będzie. A wszystko po to, żeby nie było nawrotu raka, bo to często się odbywa niestety... - powiedział Kornel Morawiecki w rozmowie z tabloidem.