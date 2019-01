Kornel Morawiecki: chcę wrócić do polityki

Kornel Morawiecki, który kilka dni temu przeszedł poważną operację usunięcia nowotworu zapowiada, że po powrocie do zdrowia chciałby wrócić do pracy w Sejmie. Zachęca też Polaków, by zamiast brać środki przeciwbólowe, udali się do lekarza.

Kornel Morawiecki chciałby wrócić do polityki (WP.PL)

- Chcę najpierw wrócić do zdrowia, a później do polityki, do Sejmu - mówi w rozmowie z "Super Expressem" ojciec premiera, Kornel Morawiecki. - Polityka to bardzo ważna rzecz i kwestia. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze skończy - dodaje.

- Niech mój przykład posłuży do tego, żeby nie brać środków przeciwbólowych, ale kiedy wystąpią jakieś bóle, trzeba niezwłocznie udać się do lekarza i na badania - przestrzega w rozmowie z "SE" Morawiecki.