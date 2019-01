Kornel Morawiecki przeszedł poważną operację. "Zostanie w szpitalu 10 dni"

Jak ustaliła Wirtualna Polska, stan zdrowia marszałka – seniora Kornela Morawiecki po operacji jest dobry. – Zostanie jeszcze w szpitalu MSWiA około 10 dni – mówi nam osoba z jego najbliższej rodziny.

- Czego dotyczyła operacja? Nie chcę mówić na temat szczegółów dolegliwości posła, bowiem wiem, że poseł nie życzył ujawniania publicznie takich informacji. Mogę przekazać, że rokowania są dobre. Marszałek zostanie w szpitalu MSWiA jeszcze ok. 10 dni. Premier jest w stałym kontakcie z lekarzami, my również – mówi nasz rozmówca.

- W ubiegłym tygodniu, ojciec premiera trafił najpierw do szpitala wojskowego we Wrocławiu z dolegliwościami żołądkowymi. Jeszcze w piątek leżał tam w szpitalu. Odwiedził go syn Mateusz. Po badaniach okazało się, że ma bardzo poważne problemy z trzustką. W poniedziałek w trybie pilnym przewieziono go do szpitala MSWiA - mówi WP bliski współpracownik premiera.