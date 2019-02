Kornel Morawiecki przeszedł poważną operację. Nowe informacje

Nowe fakty ws. stanu zdrowia Kornela Morawieckiego. Jak donosi "Super Express", ojciec premiera przeszedł operację wycięcia raka trzustki w stołecznym szpitalu MSWiA. Teraz polityk podda się chemioterapii.

Najpierw polityk został zdiagnozowany we wrocławskim Szpitalu Wojskowym, gdzie następnie został skierowany na operację do szpitala MSWiA w Warszawie. Zabieg był bardzo poważny - lekarze wycięli Morawieckiemu fragment trzustki , znaleziono również na kilku węzłach chłonnych przerzuty komórek rakowych.

Po trzech tygodniach Kornel Morawiecki opuścił szpital. Jak podkreśla w rozmowie z "SE", liczy na to, że wygra z rakiem oraz na to, ze wkrótce wróci do polityki, do Sejmu. - Jestem już troche silniejszy, ale czeka mnie jeszcze walka - dodaje polityk, apleując jednocześnie, by nie zwlekać z badaniami.