Światowy Dzień Walki z Rakiem – 4 lutego 2019. Z tej okazji Polska Unia Onkologii wraz z partnerami już po raz dziewiętnasty organizuje Dzień Drzwi Otwartych w krajowych ośrodkach onkologicznych.

Światowy Dzień Walki z Rakiem - 4 lutego 2019

Dzisiaj, w poniedziałek 4 lutego 2019 toku obchodzimy Światowy Dzień Walki z Rakiem . Wiadomo, że święto zostało ustanowione podczas Światowego Szczytu Walki z Rakiem w Paryżu w 2000. Wówczas na Światowym Szczycie Walki z Rakiem zorganizowanym pod egidą prezydenta Francji oraz dyrektora generalnego UNESCO przyjęto Kartę Paryską. Zgodnie z tym dokumentem rządy krajów świata, które go podpisały są zobowiązane do stworzenia programów zapobiegających i metod leczenia chorób nowotworowych. Z inicjatywy Polskiej Unii Onkologii od 2008 roku podczas Światowego Dnia Walki z Rakiem w placówkach onkologicznych organizowane są dni otwarte podczas których można skorzystać z porad oraz bezpłatnych badań.

Światowy Dzień Walki z Rakiem – choroba nowotworowa

Wiadomo, że naukowcy stale pracują nad wynalezieniem niezawodnego lekarstwa na raka i chociaż wciąż nie umiemy w stu procentach zapobiegać chorobom nowotworowym, w wielu przypadkach możliwe jest wykrycie raka we wczesnym stadium rozwoju i wprowadzenie skutecznego sposobu leczenia. Odpowiedź na pytanie skąd bierze się rak jest bardzo złożona. Atakuje nas około 200 różnych nowotworów, przy czym praktycznie każdy z nich ma inne podłoże i inaczej się rozwija. Teorii na temat tego, dlaczego i w jaki sposób w organizmie tworzy się pierwsza, odmienna komórka rakowa jest wiele. Wielu naukowców skupia się przy tym na badaniach genetycznych, a ich zdaniem o tym, że w organizmie pojawi się jedna wadliwa komórka, przesądzają uszkodzenia na poziomie DNA. Mutacje mogą być dziedziczne, dlatego potomkowie osób chorych na raka są obciążenie skłonnością do tej choroby. Mimo to należy mieć na uwadze, że sami także możemy wyrządzić sobie krzywdę. Prawdopodobieństwo zachorowania na raka zwiększa np. wdychanie dymu papierosowego i spalin oraz spożywanie wędzonych produktów. W profilaktyce raka wielka znaczenie ma zdrowe odżywianie i aktywny tryb życia. Powinno się ograniczyć spożywanie alkoholu oraz rzucić palenie, a także regularnie korzystać z badań profilaktycznych (wczesne wykrycie raka zwiększa szansę na wyleczenie). Zalecane jest także opalanie z umiarem i korzystanie z kremów z filtrem. Powinno się również pamiętać o szczepieniu przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby (żółtaczce) i wyleczeniu wszystkich stanów zapalnych w organizmie.