Kornel Morawiecki przeszedł operację. Syn był u niego w szpitalu

Trzustka - to przez nią Kornel Morawiecki ma problemy ze zdrowiem. Jest już po operacji, która trwała trzy godziny i na którą marszałek senior miał czekać kilka lat.

- To był ciężki zabieg operacyjny, jeden z najcięższych zabiegów. Operacja trwała trzy godziny, przebiegła pomyślnie, pacjent jest w dobrej formie - powiedział prof. Marek Durlik, lekarz chirurg ze szpitala MSWiA, który operował Kornela Morawieckiego. Premier Mateusz Morawiecki był u ojca w szpitalu przed operacją, we wtorek wieczorem. Miał spędzić z nim kilkadziesiąt minut.

- To będzie dość poważny zabieg na narządach wewnętrznych w jamie brzusznej. Wierzę, że wszystko będzie dobrze, trzymajcie kciuki. Trochę przypadkowo zostało to zdiagnozowane - tak przed operacją mówił sam Kornel Morawiecki. Z kolei jeden z jego przyjaciół zaznaczał: - Kornel od dłuższego czasu miał problemy z trzustką. Mamy nadzieję, że nie ma tylko żadnych przerzutów i wszystko się dobrze skończy.

Marszałek senior trafił do Szpitala Wojskowego we Wrocławiu po tym, jak w czwartek miał silny ból brzucha. Później został przewieziony do szpitala MSWiA w Warszawie. Była przy nim m.in. córka Anna Morawiecka. Na oddziale Kornel Morawiecki ma zostać dwa tygodnie.