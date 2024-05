Nowe informacje o Obajtku. Śledczy mają wiedzieć, gdzie jest

Zgodnie z tą teorią swoje miejsce pobytu miałby zdradzić sam zainteresowany. Obajtek złożył zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej, na którym podał adres do korespondencji. Właśnie na ten adres były prezes Orlenu otrzyma wezwanie na przesłuchanie w charakterze świadka. Przesłuchanie ma dotyczyć podejrzenia złożenia fałszywych zeznań przez kandydata PiS do europarlamentu.