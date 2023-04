Nowe groźby Ławrowa. "Będziemy działać twardo"

Ławrow: uważamy UE za strukturę nieprzyjazną

Siergiej Ławrow powiedział, że to Unia Europejska straciła Rosję, a nie odwrotnie. - Sama jest temu winna. W końcu to państwa członkowskie UE i przywódcy samej Unii otwarcie deklarują konieczność, jak to mówią, strategicznej klęski Rosji - powiedział Ławrow w rozmowie z rosyjskim magazynem "Argumenty i Fakty".