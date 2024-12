Nowacka: Porozumienie z Kościołem ws. lekcji religii nie jest potrzebne

Według Nowackiej rozporządzenie MEN nie zmienia zapisów konkordatu, dlatego w tym przypadku "porozumienie ze stroną kościelną nie jest potrzebne". - To dotyczy kwestii organizacji lekcji religii a nie samego faktu ich istnienia. My nie kwestionujemy konkordatu, który zakłada, że lekcje religii mają być organizowane przez szkołę, tylko rozmawiamy o ich wymiarze - zastrzegła.

Nowacka podkreśliła, że uczynienie religii i etyki przedmiotami obowiązkowymi oznaczałoby dodatkowe "dociążenie młodzieży", a resort chce raczej ją odciążyć. - To jest nie do przyjęcia - oceniła.

- Jeżeli jedna strona uważa, że ma prawo weta, no to my się nie zgadzamy z tym prawem weta Episkopatu do rozporządzeń MEN - powiedziała Nowacka, dodając, że "temat lekcji religii jest zakończony". - Kiedy stanowisko Kościoła się nie zmienia, czyli strona kościelna stawia warunek, że musi być obowiązkowa religia bądź etyka i wtedy będziemy stopniowo mogli ograniczać lekcje religii, to nie wydaje nam się możliwe, bo to jest blokowanie działań rządu, które nie jest zgodne z prawem ani potrzebne - oceniła.