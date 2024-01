Nowacka ogłasza podwyżki dla nauczycieli. Czarnek zabrał głos

Nowacka ogłasza podwyżki dla nauczycieli. Czarnek: cieszy mnie to

Czarnek zaznaczył, że cieszy go, iż nauczyciele mogą liczyć na wzrost wynagrodzeń. - Większość z tych podwyżek przygotowaliśmy my - oświadczył. Były minister przekonywał, że wzrost subwencji oświatowej został wpisany do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok przygotowany jeszcze przez rząd Mateusza Morawieckiego.