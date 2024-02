Nowacka drwi z Kaczyńskiego: "Prezes dawno nie był w szkole"

- My odbudujemy jakość polskiej szkoły. PiS zlikwidował gimnazja, co zachwiało szansami dla dzieci, aby trafić do innych szkół, czasami lepszych, z nowymi nauczycielami. Przypominam, że to PiS uderzył w prestiż nauczycieli, tworzył hejt burząc prestiż zawodu. My próbujemy zatrzymać nauczycieli w zawodzie wyższymi wynagrodzeniami. Chcemy, aby Polska była nowoczesna. Prezes Kaczyński dawno nie był w szkole - powiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka w rozmowie z "Super Expressem".