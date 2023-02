Co musi zrobić Polska? Generał: Zwłaszcza na całej wschodniej ścianie

- Czy zagrożenie uderzeniem armii rosyjskiej jest realne? Jeżeli jest realne, to trzeba się fortyfikować. Moim zdaniem mamy systemy uzbrojenia, które czynią fortyfikacje niepotrzebnymi. To na przykład możliwości HIMARS-ów i amunicji kasetowej do nich. Jaki jest sens budowania fortyfikacji, kiedy mamy możliwości rażenia przeciwnika, zanim do nich dojdzie? HIMARS-y mają zdolności rażenia między 70-300 km, samoloty F-16 - 300 km, a artyleria - 70 km. Zanim przeciwnik dojdzie, to powinien już być rozbity - podsumowuje generał.