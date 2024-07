Nowa taktyka Rosjan. Stawiają sprzęt wojskowy na plaży

Rosja oskarżyła Stany Zjednoczone o dostarczenie broni, która została użyta w ataku. Według Rosji, w wyniku ataku zginęło co najmniej dwoje dzieci. Rosja twierdzi również, że to amerykańscy specjaliści wojskowi byli odpowiedzialni za kierowanie pociskami i dostarczanie danych do nich. Jeden z pocisków został zestrzelony nad plażą.