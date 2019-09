Nowa Sól: brutalne zabójstwo noworodka. Prokuratura nie odpuszcza. Sprawdzi 100 kobiet

Sprawa zamordowanego noworodka, którego w ubiegłym roku znalazł w Odrze wędkarz, wciąż budzi emocje. Kto mógł dokonać tego makabrycznego zabójstwa? Nowosolska prokuratura przesłuchała ginekologów z powiatu zielonogórskiego i nowosolskiego oraz okolic. Sprawdziła także 1,5 tys. kobiet, które mogły być w ciąży i urodzić dziecko.

Śledczy od ponad roku próbują odnaleźć matkę noworodka, którego ciało znalazł w Odrze w Nowej Soli przypadkowy wędkarz. Wieczorem, 18 czerwca ubiegłego roku zauważył on dryfujący w wodzie pakunek. Gdy przyciągnął go do brzegu i zajrzał do środka, zobaczył zakrwawione ciało, zawinięte w tetrową pieluchę.