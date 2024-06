Nowa służba pojawi się na granicy? Jest potwierdzenia

- Pojawiły się zapowiedzi z resortu obrony narodowej o dołączeniu do służb działających na granicy polsko-białoruskiej żandarmerii wojskowej. Czy może pan potwierdzić, że będą przedstawiciele żandarmerii wojskowej w tych mieszanych patrolach? - z takim pytaniem Patryk Michalski prowadzący program "Tłit" w Wirtualnej Polsce zwrócił się do swojego gościa, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Czesława Mroczka (Koalicja Obywatelska). - Szef MON podjął taką decyzję, że dołączą do nich również żołnierze żandarmerii wojskowej - odparł wiceminister. - Natomiast przede wszystkim zmieniamy sposób działania i współdziałania na granicy między żołnierzami, funkcjonariuszami straży granicznej i policji. Przypomnę, że kilka miesięcy temu skierowaliśmy tam policję, w szczególności oddziały prewencji, wyszkolone do radzenia sobie z agresywnym tłumem, wyposażonym w niebezpieczne przedmioty. Doposażamy lepiej, jeżeli chodzi o ochronę osobistą, żołnierzy i funkcjonariuszy. Ten nowy sposób działania z pewnością przyniesie lepsze rezultaty. W szczególności, jeśli chodzi o radzenie sobie z tymi niebezpiecznymi grupami, chodzi o to, by działać na odległość, by z jednej strony zapewnić bezpieczeństwo granicy, ale również bezpieczeństwo żołnierzy i funkcjonariuszy - dodał Czesław Mroczek. Prowadzący program pytał swojego gościa, czy prawdą jest, że zmienił się charakter działań na granicy. - Słyszę o tzw. syryjskim śladzie i tym, że służby sprawdzają, czy przysyłani na polską granicę Syryjczycy, nie są migrantami, lecz ludźmi, których zadaniem jest atakowanie polskich funkcjonariuszy - mówił Patryk Michalski. - Mamy dowody na to, że ci migranci są zmuszani do takich zachowań przez służby białoruskie. I tak potwierdzam, te działania są coraz bardziej agresywne. Działają w dużych grupach i posiadają niebezpieczne narzędzia, takie jak np. noże - odparł gość programu "Tłit" wiceminister Czesław Mroczek.