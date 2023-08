Nowa książka do HiT-u. Minister chwali autora

Ukazała się druga część podręcznika do przedmiotu historia i teraźniejszość autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego. Dlaczego Ministerstwo Edukacji i Nauki ukrywa nazwiska recenzentów książki? - Ja osobiście nie potrzebuję wiedzy nt. recenzentów, bo mam dużą wiedzę nt. samego prof. Roszkowskiego, którego znam osobiście - mówił w programie "Tłit" Jarosław Sellin, wiceminister kultury i poseł PiS. - Uważam, że jest jednym z najwybitniejszych historyków XX wieku nie tylko Polski, ale też świata, z umiejętnościami syntetyzowania dziejów. Mam 60 lat i pan jest młodszy ode mnie i być może nie pamięta pan lat 80., gdy uczyliśmy się na podręcznikach Wojciecha Roszkowskiego wydawanych w podziemiu, które opowiadały najmądrzej i najbardziej syntetycznie z uchwyceniem najważniejszych procesów, które toczyły świat przez cały XX wiek. Znając pierwszą część podręcznika Wojciecha Roszkowskiego, drugiej jeszcze nie znam, jestem przekonany, że będzie to doskonały materiał do nauki najnowszej historii dla uczniów - dodał.