Nowa koalicja na wybory samorządowe? Jest ruch Lewicy

Ale politycy Trzeciej Drogi podchodzą sceptycznie do propozycji KO i Lewicy. Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe utworzą wspólny komitet wyborczy do sejmików, do powiatów i do gmin - poinformowali 11 stycznia liderzy Polski 2050 i PSL - Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia.