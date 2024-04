Nowa kampania już się zaczęła. "PiS wytoczył działa i oddał salwy"

W wieczorze wyborczym Wirtualnej Polski prof. Antoni Dudek i dr Barbara Brodzińska-Mirowska byli pytani o zbliżającą się kampanię przed czerwcowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. - W Polsce będzie ona wyglądała tak, że PiS wytoczy działa, z których oddał już pierwsze salwy, pod tytułem: "zdradziecki Tusk chce wprowadzić w Polsce euro i zrobić z nas kolejny niemiecki land w ramach IV Rzeszy". Cała strona antypisowska będzie się przed tym bombardowaniem broniła, mówiąc po kolei, że PiS opowiada bajki, ponieważ euro nie da się wprowadzić bez zmiany konstytucji. (...) Słowem, PiS wywołuje duchy, których nie ma, ale robi to bardzo skutecznie. I to będzie osią tej kampanii do PE - podsumował prof. Dudek.