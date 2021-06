Nowa Biała. Takiego pożaru nie było od 40 lat. Eksperci są w szoku

Ogień ma swój język

Według prezesa Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych Tomasza Wiśniewskiego ogień jest zjawiskiem żywym, który pisze historię swoim językiem. - Uczymy się ją odczytywać. W miejscach, gdzie ogień pojawił się na początku, wypalenia są intensywniejsze, zwęglenia materiału głębsze. Różne drewno ma różny czas zwęglania. My to oceniamy. Do tego dodajemy kierunki wiatru i źródła wtórne ognia jak na przykład zapalenie się materiałów łatwopalnych. We wnętrzu pomieszczeń oglądamy sufity, smugi na ścianach. To jest jak praca archeologa, odkrywamy kolejne warstwy zgliszczy. Są jeszcze ślady poślednie jak wskazania świadków czy nagrania z kamer CCTV – mówi Tomasz Wiśniewski.