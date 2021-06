Pożar w Nowej Białej. Prokuratura wszczęła śledztwo

- Oględziny miejsca zdarzenia się rozpoczęły i mogą potrwać nawet kilka dni. To jest kilkadziesiąt posesji na obszarze około hektara, w których będą zabezpieczone ślady. Na razie jest zbyt wcześnie, aby mówić o przyczynach tego pożaru. Po oględzinach śledczy wypowiedzą się co do ewentualnych przyczyn tragedii - stwierdził rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń.