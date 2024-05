Przełomowa decyzja ws. Palestyny. Izrael już reaguje. "Wypaczony krok"

- Premier Izraela Benjamin Netanjahu nadal gra głuchego… nadal bombarduje szpitale i szkoły oraz karze kobiety i dzieci głodem i zimnem - mówił Sanchez. - Nie możemy na to pozwolić. Mamy obowiązek działać. W Palestynie tak jak na Ukrainie, bez podwójnych standardów. To uznanie nie jest skierowane przeciwko Izraelowi, nie jest przeciwko Żydom. To nie jest na korzyść Hamasu, jak zostało powiedziane. To uznanie nie jest skierowane przeciwko komukolwiek. Uznanie jest na rzecz pokoju i współistnienia - mówił hiszpański premier.