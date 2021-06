Nord Stream. Szef MSZ Zbigniew Rau na celowniku byłego ambasadora w USA

Szef polskiej dyplomacji w najnowszym wywiadzie skarży się, że Amerykanie nie znaleźli czasu na konsultację z Polakami ws. dokończenia budowy gazociągu Nord Stream II, a on sam o sprawie dowiedział się z mediów. - To może po naszej stronie jest brak zawodowej i dobrej dyplomacji. To prowadzi do tego, że o takich sprawach minister dowiaduje się z prasy. Można narzekać jak małe dziecko, jak to jest źle, jak inni są winni - komentował w programie "Newsroom WP" Ryszard Schnepf. Były ambasador RP w USA zwrócił uwagę, że po rozmowach ministrów dyplomacji Polski i USA wydano dwa różne stenogramy. - To wygląda jakby rozmawiali przez trzecią osobę albo w ogóle nie rozmawiali. Nie mam żadnych podstaw do tego, aby wierzyć że były jakiekolwiek uzgodnienia, bo gdyby tak było, to pretensje mogłyby być uzasadnione - dodał dyplomata.