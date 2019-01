Norbert B. wyjdzie na wolność. Ziobro: "Ogromne zaskoczenie"

Sąd zdecydował, że nie przedłuży aresztu Norbertowi B. - mężczyźnie, za którego prawdopodobnie wyrok odsiadywał niewinny Tomasz Komenda. – Takie decyzje nie ułatwiają śledztwa prokuraturze i policji – skomentował sprawę prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Norbert B. jest drugim podejrzanym w związku ze zbrodnią w Miłoszycach. Został zatrzymany pod koniec września. Śledztwo dotyczy zgwałcenia i zamordowania 15-letniej Małgorzaty K. To za tę zbrodnię skazany został Tomasz Komenda, który jak się później okazało, niesłusznie spędził w więzieniu 18 lat.

Ziobro: Norbert B. może mieć na sumieniu udział w odrażającej zbrodni

Pod koniec grudnia Sąd Okręgowy we Wrocławiu przedłużył Norbertowi B. tymczasowy areszt do 23 marca tego roku. Decyzję tę zaskarżyła obrona podejrzanego. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uwzględnił zaskarżenie i uchylił decyzję o przedłużeniu aresztu. Powołano się przy tym na ocenę, że podejrzany nie powinien utrudniać toczącego się postępowania.