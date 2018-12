Tomasz Komenda niesłusznie spędził 18 lat w więzieniu. Wolność zawdzięcza Remigiuszowi Korejwo

W więzieniu spędził 18 lat. Za zbrodnię, której nie popełnił. Przed nim było jeszcze siedem lat odsiadki. Wszystko się zmieniło. Tomasz Komenda wyszedł na wolność. Dzięki Remigiusz Korejwo, dolnośląskiemu policjantowi, który w końcu postanowił się ujawnić.

Kim jest? Jego sylwetkę przedstawiono w programie "Superwizjer" w TVN. Korejwo to 42-letni policjant, ojciec trójki dzieci. Choć był w seminarium duchownym, nie został księdzem, ale funkcjonariuszem służb specjalnych. Z komentarzy na temat jego roli w sprawie Komendy można wnioskować, że jest skromnym człowiekiem, nie czuje się bohaterem - To może zbyt dużo powiedziane - mówi, kiedy zwraca się uwagę, że dzięki niemu po 18 latach niesłusznie skazany odzyskał wolność.

- Wykonywałem tylko swoją pracę. Jest to służba i dla takich chwil się właśnie żyje. (...) Może naprawiłem to, co ktoś kiedyś popsuł - tłumaczy.