NOP po szczepieniu. Jak sobie radzić? Dr Paweł Grzesiowski wskazuje

Krakowska kancelaria zamierza pozwać Skarb Państwa za powikłania po szczepieniu przeciwko COVID-19. To pierwszy taki przypadek w Polsce. - Mamy dostępną statystykę niepożądanych odczynów poszczepiennych, którą prowadzi inspekcja sanitarna. Według tej statystyki ciężkich NOP jest około stu przypadków od rozpoczęcia akcji szczepień - komentował w programie "Newsroom" WP dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19. - Przypomnę, że gdybyśmy mieli fundusz odszkodowawczy szczepień, który czeka od półtora roku na uchwalenie przez Sejm, to nie byłoby tej sprawy sądowej. Ten fundusz miał pokrywać koszty leczenia i rehabilitacji osób, które uległy niepożądanym odczynom poszczepiennym. (...) Ta pani zresztą przyznała, że gdyby otrzymała wsparcie na rehabilitację, to nie szłaby do sądu. Ona nie ma pretensji, że doszło do NOP. To jest bardzo ważne - tłumaczył lekarz. Prowadząca Agnieszka Kopacz dopytywała, czy takich pozwów może być więcej. - Oczywiście, że tak. Tych osób będzie więcej, bo jeżeli ktoś nie dostaje pomocy, a jej potrzebuje, to szuka drogi zdobycia tych środków na rehabilitację - oświadczył ekspert. Dr Grzesiowski wskazał również, jak radzić sobie w przypadku wystąpienia NOP. - Kiedy czujemy, że coś jest nie tak po przyjęciu jakiegokolwiek leku, bo to nie musi być tylko szczepionka, zgłaszamy się do lekarza z tymże objawem. To lekarz zgłasza wówczas działanie niepożądane preparatu. Ale możemy sami jako pacjenci wpisać do rejestru zdarzeń niepożądanych nasze zgłoszenie. Ankieta dostępna jest na stronie Urządu Rejestracji Produktów Leczniczych - wskazał medyk.