Świetna akcja Ukraińców pod Donieckiem. Do sieci trafiło nagranie z nocnego ataku dronów na rosyjskie pozycje w obwodzie donieckim. Elitarne jednostki Kijowa otrzymały rozkaz zniszczenia kilku wrogich celów. Przez kilka tygodni śledzone były poszczególne trasy okupantów, by dokładnie poznać plan ich działania na froncie. Gdy było już pewne, że każdej nocy rosyjskie czołgi zjawiają się w tym samym miejscu, Ukraińcy przeszli do ataków. Drony uzbrojone w przerobione bomby lotnicze RBK-250 zmiotły z powierzchni ziemi pięć czołgów T-80 i samobieżną armatohaubicę 2S3 Akacja. Żołnierze Putina nie mogli niczego się spodziewać. Większość z nich w momencie ataku prawdopodobnie spała. Tymczasem Ukraińcy wyeliminowali kolejne jednostki wroga w tym regionie, spowalniając tym samym ich zbrojne działania i to na kilkadziesiąt godzin przed rocznicą wybuchu konfliktu.