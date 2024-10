Nocny atak na Morzu Czarnym. Potężne eksplozje blisko Wyspy Węży

Spektakularna akcja Ukrainy na Morzu Czarnym. Agencja Reutera udostępniła nagranie z momentu ataku na platformy wiertnicze okupowane przez Rosjan w pobliżu słynnej Wyspy Węży. Żołnierze Kijowa ryzykowali życiem dla całej operacji, ponieważ nie mogli liczyć na wsparcie z powietrza i byli zdani wyłącznie na siebie. Ruszyli nocą w kierunku platform i z miarę bezpiecznej odległości uderzyli ciężkim sprzętem w cel wroga. Zaatakowane wieże zostały przejęte przez Kreml podczas aneksji Krymu w 2014 roku. Stąd też to nie pierwsza taka akcja Ukraińców na Morzu Czarnym. Jak przekazał jeden z uczestników specjalnej operacji, zasoby znajdujące się pod wodą należą do Ukrainy, więc Rosjanie mogą spodziewać się jeszcze więcej tego typu uderzeń w najbliższym czasie. - Siły specjalne straży granicznej, jako część sił obronnych Ukrainy, przejęły pełną kontrolę nad platformami na wodach Morza Czarnego. Wiemy, że morze, które nas otacza dalej jest nasze. Pod nim znajdują się nasze zasoby i one dalej należą do Ukrainy i jej obywateli - przekazał po udanym ataku jeden z walczących Ukraińców.