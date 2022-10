Noc spadających gwiazd w październiku 2022. Kiedy oglądać rój Drakonidów?

Spadające meteory. W październiku jeszcze Orionidy

W tym miesiącu oprócz maksimum Drakonidów wystąpi jeszcze aktywność roju Orionidów. To meteory związane z kometą Halleya. Chociaż okres ich występowania już się rozpoczął, to dla najlepszych obserwacji warto poczekać do 21 października. Wtedy spadających gwiazd na niebie będzie najwięcej.