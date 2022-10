Krwawy Księżyc 2022. Kiedy wypada Pełnia Księżyca Myśliwych?

Pełnią nazywana jest jedna z czterech faz Księżyca. Naturalny satelita Ziemi znajduje się wówczas w opozycji do Słońca. Oznacza to, że jest po przeciwnej stronie Ziemi. Tarcza Księżyca jest wtedy w pełni widoczna i dokładnie oświetlona. Zjawisko to ma duży wpływ na ludzki organizm i samopoczucie. Jasna tarcza Srebrnego Globu może wywoływać m.in. bezsenność, nerwowość i trudności w koncentracji.