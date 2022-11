Noc spadających gwiazd już niebawem. Rój Leonidów będzie widoczny w Polsce

Noc spadających gwiazd listopad. Gdzie wypatrywać deszczu meteorów?

Radiantu Leonidów należy wypatrywać w gwiazdozbiorze Lwa, nieopodal Gamma Leonis (Algieba), czyli drugiej co do jasności gwiazdy konstelacji. Zjawisko, ze względu na intensywność będzie można oglądać w całej Polsce. Aby zapewnić sobie jak najlepsze widoki, warto jednak udać się do miejsca oddalonego od świateł miejskich - sztuczne oświetlenie może bowiem znacznie zaburzać obserwację.