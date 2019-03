Niż Bennet poszaleje nad Polską. Pierwsze burze, wichury do 90 km/h

Będzie taki podmuch wiosny, że czapki będą spadać z głów. Meteorolodzy ostrzegają przed gwałtownymi zmianami pogody jakie w najbliższych dniach zafunduje niż Bennet.

- W najbliższych kilkudziesięciu godzinach spodziewamy się silnego i porywistego wiatru. Dziś, w drugiej części dnia, przede wszystkim na zachodzie i północnym zachodzie porywy do 70-80km/h. Jutro praktycznie w całym kraju porywy 70-80km/h, miejscami do 80-90km/h. Przy tym przelotne opady deszczu, a lokalnie nawet burze - ostrzegają autorzy serwisu MeteoGroup Polska.

Ostrzeżenia IMGW. Idą wichury

Wiosna 2019. Pogoda będzie zmienna

Według Ryszarda Olędzkiego, synoptyka Meteo.pl czeka nas okres wyjątkowo zmiennej pogody. We wtorek dojdzie do wymiany ciepłego powietrza na zimne. - Najbliższe dwie doby to trudny okres zmiennej pogody. Początkowo z wysokimi temperaturami jak na początek marca, opadami deszczu w strefach frontowych, a w miarę postępującego ochłodzenia przechodzącymi w opady deszczu ze śniegiem. To wszystko przy silnym i porywistym wietrze - opisuje najbliższe dni.