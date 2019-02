Kiedy przyjdzie wiosna? Amerykanie już wiedzą

Prognoza długoterminowa przygotowana przez synoptyków z serwisu AccuWeather może zaskakiwać. Amerykanie przewidują kilka typów wiosny w Europie. W Polsce mają wystąpić aż trzy z nich, w tym - niestety - opóźniona wiosna.

Jakprognozują eksperci z serwisu AccuWeather, najwięcej powodów do radości będą mieli mieszkańcy Francji i południa Wielkiej Brytanii. Do nich wiosna najszybciej, będzie wyjątkowo spokojna i łagodna. To miła odmiana po ostatnim marcu, kiedy w Londynie i Paryżu często padał śnieg wiele dni padał śnieg.