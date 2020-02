NIK wszczął kontrolę w Prokuraturze Krajowej? "Trwa od miesięcy"

Trwa kontrola NIK w Prokuraturze Krajowej. Przedstawiciele Izby zapewniają, że zaplanowano ją z wyprzedzeniem. Wcześniej w ciągu dnia CBA wkroczyło do mieszkań szefa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia i jego córki oraz do samej siedziby NIK.

