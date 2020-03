NIK analizuje wniosek posłów ws. wynagrodzenia Zbigniewa Ziobry

Posłowie opozycji chcą, by Najwyższa Izba kontroli zbadała sprawę wynagrodzenia ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. NIK zapewnił, że ich wniosek jest analizowany.

Premier zarabia ok. 14,6 tysiąca złotych. Prezydent Andrzej Duda otrzymuje 14 tys. złotych netto.

Na pensję Ziobry składa się pensja ministra (ok. 14,3 tys. zł), dodatek za pełnienie funkcji prokuratora generalnego (5,3 tys. zł), dieta poselska (2,5 tys. złotych) oraz 833 złotych za zasiadanie w KRS. Opodatkowaniu podlega wyłącznie pensja ministra.

We wtorek posłowie PO-KO Dariusz Joński i Zbigniew Konwiński zwrócili się do NIK, by zbadała, czy Zbigniew Ziobro może pobierać wynagrodzenie jako minister, poseł i prokurator generalny jednocześnie.