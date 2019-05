Nigel Farage "utrzymankiem" prorosyjskiego milionera? Ujawniono źródło finansowania

Po brexitowym referendum Nigel Farage żył jak król, ale wcale nie musiał za to płacić. Wydatki na luksusowy dom, samochód z szoferem i podróże pokrywał mu milioner i główny sponsor brexitu Arron Banks. To człowiek silnie powiązany z Rosją.

Banks to biznesmen, który w kampanii referendalnej wpłacił na konta zwolenników brexitu 8 milionów funtów, co było największą w historii darowizną tego typu. Farage był twarzą tej kampanii, lecz po zwycięskim referendum szybko ogłosił, że odchodzi z polityki. Ale jak pokazują ujawnione przez Channel 4 dane, wsparcie ze strony milionera nie ustało. W ciągu kolejnego roku Banks wydał na Farage'a przynajmniej 450 tys. funtów.

Wydatki były różnorodne. Opłacał mu czynsz za willę w centralnym Londynu (13 tys. funtów miesięcznie), udostępnił mu samochód Land Rover wraz z szoferem; opłacił osobistego asystenta, ochronę i podróże do USA, podczas których gościł w najbardziej luksusowych hotelach. Cel tych wydatków nie jest do końca jasny. Jedna z amerykańskich firm lobbingowych planowała wykorzystać Farage'a i jego koneksje (Brytyjczyk był pierwszym obcokrajowcem, który spotkał się z Trumpem po jego wyborczym zwycięstwie) donowej inicjatywy. Projekt jednak spalił na panewce.

Wszystko to działo się w czasie, kiedy Farage - mimo deklarowanego odejśćia z polityki - wciąż był formalnie czynnym europosłem i mimo pobierał swoje uposażenie w wysokości 100 tys. funtów rocznie. Najsłynniejszy brytyjski eurosceptyk nie zgłaszał finansowego wsparcia ze strony Banksa w deklaracjach majątkowych.

Rosyjskie związki sponsora

Ale nie jest to jedyny powód, dla którego nowe dane są tak kontrowersyjne. Banks to tajemnicza postać posiadająca szerokie kontakty z przedstawicielami Kremla. Przed referendum ws. brexitu biznesmen był częstym gościem rosyjskiej ambasady i rezydencji ambasadora. Szef placówki zapoznawał go także z rosyjskimi biznesmenami, którzy oferowali mu m.in. udziały w inwestycji w kopalnie złota. Ostatecznie interes został dobity 12 dni po referendum.