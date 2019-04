Skompromitowany polityk obiecuje prawdziwy brexit. Dlatego kandyduje do Parlamentu Europejskiego

Brytyjski polityk, którego wielu uznało za ostatecznie skompromitowanego, znowu gromadzi poparcie i pieniądze. Nigel Farage założył Partię Brexitu, która będzie startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zadziwiająco wielu Brytyjczyków znowu mu ufa.

Według najnowszych danych opublikowanych przez Partię Brexitu nowe ugrupowanie Nigela Farage ’a zebrało już 750 tys. funtów na kampanię wyborcza do Parlamentu Europejskiego. Dawny lider Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP), który przekonał wielu Brytyjczyków do wyjścia z UE przed referendum w 2016 r., w piątek ogłosił oficjalne powołanie nowego ugrupowania.

Polityk powiedział, że nie będzie już "miłym facetem" tylko tym razem rzeczywiście doprowadzi do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jego zdaniem brytyjska demokracja jest zagrożona, gdyż partie polityczne nie potrafią zrealizować woli obywateli, którą wyrazili w referendum. Podkreśla, że za brexitem głosowało 17,4 mln Brytyjczyków. Deputowani nowego ugrupowania w Parlamencie Europejskim mają zadbać o to, aby brexit doszedł do skutku.