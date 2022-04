Nigdy więcej wojny? A co ja robię, by się nie powtórzyła

Hasło "Nigdy Więcej" odnosimy do osób decyzyjnych. To taki apel do Władimira Putina, żeby nie atakował, do Wołodymyra Zełenskiego, żeby wytrzymał, a do Joe Bidena, by pomógł i żeby wszyscy się dogadali. A co my możemy zrobić jako zwykli obywatele, by tej wojny nigdy więcej nie było?