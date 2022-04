Multimedialny reportaż Wirtualnej Polski w rocznicę wybuchu powstania w warszawskim getcie

W wywiadach w formie wideo przedstawione zostały cztery poruszające rozmowy ze świadkami historii. Ukazują perspektywę żydowską, polską oraz niemiecką. Wideo przeplata się w atrakcyjnej formie z tekstem i zdjęciami archiwalnymi. Wszystko to utrzymane w narracji "żeby mi się już nie śniło" – wszyscy bohaterowie do dziś, mimo upływu dekad, mają koszmary związane z tamtymi wydarzeniami. Wstrząsające świadectwo tych ludzi ma zostawiać odbiorcę z myślą: nigdy więcej wojny. Dziś to aktualne i ważne hasło.