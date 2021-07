Nigdy nie będzie już lockdowndu? Adam Niedzielski udzielił odpowiedzi

Adam Niedzielski przekazał, że bardzo chciałby zapomnieć o obostrzeniach. - Proszę też nie kazać mi mówić tego typu sformułowań, że już "nigdy nie będzie lockdownu i obostrzeń"- powiedział w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski minister zdrowia. - Ta rzeczywistość jest bardzo dynamiczna - podkreślił rozmówca Mateusza Ratajczaka i dodał, że pandemia pozostaje ryzykiem. - W tej chwili koncentrujemy się na zwiększaniu naszego potencjału laboratoryjnego pod kątem badania genomu, prowadzimy bardzo dokładne śledztwa epidemiczne, są stosowane specjalne środki w postaci wydłużenia kwarantanny lub zwalniania z niej, czy też izolacji nie po standardowym okresie, ale po wykonaniu testów - wyjaśnił Adam Niedzielski. Szef resortu zdrowia przekazał, że aktualnie najważniejszym parametrem nie będzie dzienna liczba nowych przypadków koronawirusa, ale to, w jakim stopniu te zakażenia przekładają się na hospitalizacje i zgony. - Ta kalkulacja będzie prowadzona na nowo - zaznaczył gość WP. Polityk przekazał również, że we wrześniu, kiedy uczniowie wrócą do szkół, a osoby dorosłe do pracy, trzeba liczyć się ze zwiększonym ryzykiem epidemicznym. Niedzielski dodał, że służby się na to przygotowują.