Niezwykłe zjawisko. Ziemia będzie miała dwa księżyce

"Ziemia może regularnie przechwytywać asteroidy z obiektów bliskich Ziemi (NEO) i wciągać je na orbitę, tworząc miniksiężyce" - informują na łamach The Research Notes of the AAS astronomowie: Carlos de la Fuente Marcos i Raúl de la Fuente Marcos z Uniwersytetu Complutense w Madrycie. Właściwości asteroidy 2024 PT5 odkryli podczas rutynowego monitoringu nowo odkrytych obiektów.