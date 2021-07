Niespotykane zachowanie Kim Dzong Una. "Wyścig szczurów" w Korei Północnej

Dotąd Kim Dzong Un nie działał w tak otwarty sposób. Według informacji z Korei Północnej dyktator wydał "specjalny rozkaz" dla lokalnych sekretarzy Partii Pracy. Teraz wyciekły jego szczegóły. Niezwykłym gestem jest to, że Kim Dzong Un podpisał dokument i zademonstrował go publicznie. Dał też sygnał do "wyścigu szczurów".