Korea Północna. Kim Dzong Un ocenił Joe Bidena. Będzie konfrontacja lub dialog

Dialog zdaje się jednak mniej prawdopodobną opcją, bo odkąd władzę w USA przejął Joe Biden, Korea Północna nieustannie odrzuca starania Białego Domu zmierzające nawiązania kontaktów dyplomatycznych. Sam Biden pytany o plany względem Korei Północnej podkreślił, że nakłonienie reżimu Kim Dzong Una do zaniechania programu nuklearnego będzie niezwykle trudne. - Nie mamy złudzeń co do trudności, absolutnie żadnych. Ostatnie cztery administracje nie zrealizowały celu. Jest to niewiarygodnie trudny cel - powiedział prezydent USA.