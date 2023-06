Niezwykłe odkrycie w Peru. Mumia w liściach koki sprzed 3 tys. lat

Kolejne prehistoryczne odkrycie na terenie Peru. Zespół archeologów natrafił na szczycie wzgórza na obrzeżach Limy na grobowiec dorosłej osoby. Badacze odkryli dobrze zachowaną mumię pochowaną wśród liści koki. Jak się okazało przeleżała ona w ziemi co najmniej 3 tys. lat. Agencja AP udostępniła wideo z prac archeologów. Na nagraniu widoczna jest ludzka czaszka pokryta włosami. Do tego można przyjrzeć się skrupulatnej pracy ekspertów na stanowisku archeologicznym z bliska. Miguel Aguilar, archeolog i kierownik centrum historyczno-kulturalnego gminy Rimac, powiedział, że znaleziona mumia została pochowana podczas specjalnego rytuału wśród liści koki i muszli. - Odkryliśmy cmentarzysko i grób dorosłej osoby w wieku 20, a może 30-45 lat. Osoba ta została złożona w kamiennym grobowcu zbudowanym specjalnie dla niej. Mumia liczy co najmniej 3 tys. lat - zdradził Aguilar w rozmowie z AP. Co ciekawe, prace w tym miejscu rozpoczęły się wraz z początkiem bieżącego roku. Teren był jednak mocno zaniedbany i zaśmiecony, dlatego archeolodzy zaczęli badania dopiero miesiąc temu. Wcześniej usunięto stąd aż osiem ton śmieci. Wykopaliska odbywają się w miejscu, które stanowiło ośrodek dla kultur prehiszpańskich i było nazywane "huaca", co oznacza wyrocznię lub święte miejsce.