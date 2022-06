Niezwykłe odkrycie w Łodzi. Znajdował się pod kamienicą

To nie jedyny kanał, jaki udało się odkryć na terenie Łodzi. Warty uwagi jest betonowy kanał rzeki Łódki, znajdujący się na Starym Mieście, wybudowany podczas I wojny światowej. Jest on największy i można go podziwiać "na żywo", oglądając go przez specjalny ażurowy właz. Z kolei stary kanał rzeki Jesień przebiega pod jedyną fabryką, którą wybudowano na rzece, czyli pod dawną tkalnią.